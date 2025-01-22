Вероятность введения санкций США против украинских политиков оценили

Политолог Журавлев допустил ввод санкций США против украинских политиков

США могут ввести персональные санкции против отдельных украинских политиков, связанных с коррупцией и растратой американской помощи, переданной стране, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он уточнил, что ограничения могут быть введены даже против президента Украины Владимира Зеленского.

«Таким путем можно избавиться от тех, кто не захочет менять свою политику с приходом нового президента США Дональда Трампа. От всех он так, конечно, не избавится, но ослабит и напугает точно», — считает политолог.

Он допустил, что подобные персональные санкции могут быть связаны с замораживанием счетов ряда украинских политиков, включая даже президента страны.

«Ни один президент Украины не уходил с тем же капиталом. Петр Порошенко стал "дешевле" в четыре раза, про Виктора Януковича и говорить нечего. То же может ждать и Зеленского. Только раньше это делалось руками украинских властей, а теперь может произойти путем американских санкций, а именно — с помощью замораживания счетов», — предположил Журавлев.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что США могут ввести санкции против украинских коррупционеров. Он напомнил, что правительство США ограничило финансирование Украины и отстранило всех, кто занимался российско-украинским конфликтом при предыдущем президенте США Джо Байдене.