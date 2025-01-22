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02:41, 22 января 2025Мир

Власти еще четырех штатов обжалуют указ Трампа об ограничении права на гражданство США

Еще четыре штата обжалуют указ Трампа об ограничении прав на гражданство США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Власти еще четырех американских штатов сообщили о том, что будут обжаловать в судебном порядке указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения. Таким образом, общее число штатов, выступающих против решения политика, возросло до 22, пишет ТАСС.

Таким образом, отдельный иск с обжалованием подписанного Трампом документа подали власти штатов Вашингтон, Орегон, Аризона и Иллинойс. Уточняется, что дело будет рассматриваться в окружном суде штата Вашингтон.

В судебном иске сказано, что у президента нет полномочий обходить конституцию, и ни одно положение конституции или правовых норм не наделяет его полномочиями определять кому должно или не должно быть предоставлено американское гражданство по праву рождения.

Ранее появилась информация, что 18 штатов США выступили Дональда Трампа из-за указа о том, что дети нелегальных иммигрантов не имеют права на гражданство по праву рождения. Подчеркивалось, что иск подан также от округа Колумбия (то есть города Вашингтона, который не имеет значения штата).

Накануне американский президент подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Федеральным агентствам будет запрещено выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США.

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