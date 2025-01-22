Врач оценил влияние алкоголя на умственные способности

Диетолог Арзамасцев: Даже периодическое употребление алкоголя разрушает мозг

Даже периодическое употребление спиртных напитков снижает умственные способности и ухудшает память, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Влияние алкоголя на мозг он оценил в беседе с «Москвой 24».

Арзамасцев отметил, что алкоголь разрушает клетки всего организма и негативно воздействует на работу мозга. По его словам, ухудшение памяти и снижение когнитивных способностей может наблюдаться даже при периодическом употреблении спиртного.

Диетолог подчеркнул, что тяжелая алкогольная зависимость провоцирует более серьезные нарушения функций головного мозга. По его словам, в этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро и активно думать.

Ранее нарколог Константин Филатов опроверг самый популярный миф об алкоголе. По его словам, не существует беспохмельного напитка с содержанием спирта.