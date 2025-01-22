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20:31, 22 января 2025Забота о себе

Врач оценил влияние алкоголя на умственные способности

Диетолог Арзамасцев: Даже периодическое употребление алкоголя разрушает мозг
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Даже периодическое употребление спиртных напитков снижает умственные способности и ухудшает память, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Влияние алкоголя на мозг он оценил в беседе с «Москвой 24».

Арзамасцев отметил, что алкоголь разрушает клетки всего организма и негативно воздействует на работу мозга. По его словам, ухудшение памяти и снижение когнитивных способностей может наблюдаться даже при периодическом употреблении спиртного.

Диетолог подчеркнул, что тяжелая алкогольная зависимость провоцирует более серьезные нарушения функций головного мозга. По его словам, в этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро и активно думать.

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