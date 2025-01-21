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20:23, 21 января 2025Забота о себе

Врач опроверг одно из самых популярных заблуждений об алкоголе

Нарколог Филатов заявил, что любой алкоголь может вызвать похмелье
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Johann Trasch / Unsplash

Не существует алкоголя, после употребления которого гарантированно можно избежать похмелья, заявил нарколог Константин Филатов. Одно из самых популярных заблуждений о спиртных напитках он опроверг в разговоре RuNews24.

Филатов подчеркнул: после употребления любого алкоголя может наступить похмелье, из-за которого человек будет чувствовать себя плохо. При этом степень опьянения зависит от возраста, веса, пола, генетики и состояния здоровья. По словам врача, алкоголь выводит из организма только воду и электролиты — калий, натрий и магний, что вызывает мышечную слабость, судороги и другие неприятные последствия.

Нарколог заверил, что миф о беспохмельном алкоголе подпитывается недобросовестными продавцами. «Любой алкогольный напиток содержит этанол, который и вызывает похмелье. При этом различные виды алкоголя могут вызвать разную концентрацию этанола, но он присутствует в любом из алкогольных напитков. Некоторые виды алкоголя, особенно темные, могут сохранять больше примесей, которые также могут усиливать похмелье», — объяснил врач.

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Чтобы избежать похмелья, Филатов посоветовал употреблять крепкие напитки в умеренном количестве. Также, по его словам, не стоит забывать закусывать — это не даст этанолу слишком быстро всасываться в кровь — и пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Наконец, врач призвал россиян не смешивать разные виды алкоголя, а после его употребления обязательно высыпаться.

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как «белая горячка».

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