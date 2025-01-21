Врач опроверг одно из самых популярных заблуждений об алкоголе

Нарколог Филатов заявил, что любой алкоголь может вызвать похмелье

Не существует алкоголя, после употребления которого гарантированно можно избежать похмелья, заявил нарколог Константин Филатов. Одно из самых популярных заблуждений о спиртных напитках он опроверг в разговоре RuNews24.

Филатов подчеркнул: после употребления любого алкоголя может наступить похмелье, из-за которого человек будет чувствовать себя плохо. При этом степень опьянения зависит от возраста, веса, пола, генетики и состояния здоровья. По словам врача, алкоголь выводит из организма только воду и электролиты — калий, натрий и магний, что вызывает мышечную слабость, судороги и другие неприятные последствия.

Нарколог заверил, что миф о беспохмельном алкоголе подпитывается недобросовестными продавцами. «Любой алкогольный напиток содержит этанол, который и вызывает похмелье. При этом различные виды алкоголя могут вызвать разную концентрацию этанола, но он присутствует в любом из алкогольных напитков. Некоторые виды алкоголя, особенно темные, могут сохранять больше примесей, которые также могут усиливать похмелье», — объяснил врач.

Чтобы избежать похмелья, Филатов посоветовал употреблять крепкие напитки в умеренном количестве. Также, по его словам, не стоит забывать закусывать — это не даст этанолу слишком быстро всасываться в кровь — и пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Наконец, врач призвал россиян не смешивать разные виды алкоголя, а после его употребления обязательно высыпаться.

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как «белая горячка».

