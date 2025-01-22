Встречу Зеленского с Алиевым назвали попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре

Политолог Брекотин: Встреча Зеленского и Алиева в Давосе была дешевым пиар-ходом

Встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) была дешевым пиар-ходом со стороны Киева. Об этом заявил политолог Сергей Брекотин, передает «Абзац».

«Для Зеленского это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Сейчас у него осыпается фронт, его не позвали на инаугурацию [президента США Дональда Трампа], хотя он очень просился. Поэтому ему надо было сделать хоть какой-то успешный ход, встретившись с президентом какой-то страны», — объяснил эксперт.

Брекотин подчеркнул, что возможная помощь Киеву от Баку не сделает никакого вклада в будущее Зеленского. Политолог также допустил, что украинский лидер вел переговоры о встрече с несколькими главами государств, но от остальных получил отказ.

Зеленский и Алиев провели совместную встречу в Давосе 22 января. Политики обсудили сотрудничество возглавляемых ими республик в энергетической сфере, а также вопросы региональной безопасности.