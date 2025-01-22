Россияне раскрыли ожидания относительно роста зарплат в 2025 году

РШУ: 91 процент россиян ожидают роста зарплат в 2025 году

Большинство россиян настроены на продвижение по службе и ожидают роста зарплат в 2025 году, показал опрос Русской Школы Управления (РШУ). В исследовании приняли участие 1 237 сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

Планируют получить повышение по службе, по данным аналитиков, 60 процентов опрошенных. Из них 40 процентов намерены добиться продвижения в текущей компании и еще 20 — на новом месте работы. То есть каждый пятый готов сменить работодателя ради продвижения по карьерной лестнице. Оставшиеся 40 процентов признались, что в 2025 году повышения не ожидают.

На рост зарплаты в 2025 году рассчитывает 91 процент опрошенных. Так, большинство респондентов (64 процента) считают, что их зарплата вырастет на текущем месте работы и 27 процентов планируют увеличить свои доходы при смене компании. Только 9 процентов участников исследования не рассчитывают на увеличение зарплаты в текущем году.

При этом не все ждут значительного роста доходов. 21 процент ожидает повышения не более чем на 10 процентов, 8 надеются на рост на 10-20 процентов, 17 прогнозируют увеличение на 21-30 процентов, а 9 рассчитывают, что зарплата вырастет на 30-50 процентов. Есть среди опрошенных и более оптимистичные ожидания: 16 процентов респондентов считают, что их доходы вырастут более чем на 50 процентов. При этом всего 9 процентов участников исследования уверены, что зарплата останется на прежнем уровне.

Ранее исследование рекрутинговой компании get experts показало, что в 2024 году в некоторых отраслях наблюдались случаи роста зарплат более чем на 20 процентов.

