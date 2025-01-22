Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 22 января 2025Силовые структуры

Защита бойца ММА заявила о его невменяемости

Защита бойца ММА Ахъядова настаивает на его невменяемости
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Николай Кузнецов / YouTube

Защита бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахъядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) настаивает на его невменяемости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Абубакара Манаева.

По его данным, в материалах дела есть несколько экспертиз, согласно которым Ахъядов признан невменяемым. Эксперты указали, что ему необходимо постоянное наблюдение и направление на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.

РИА Новости отмечает, что в деле есть еще одна экспертиза, согласно которой обвиняемый здоров и не страдает временными или хроническими психическими расстройствами.

На заседании в 2-м Западном окружном военном суде Ахъядов заявил, что не признает вину. Его обвиняют по статьям 205 («Террористический акт»), 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, боец ММА хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в «Зарядье», где в тот момент находилось множество людей. В темноте он перепутал силовика с сотрудником МАДИ из-за форменной одежды и нанес ему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.

Подозреваемого задержали 1 января 2022 года. Он оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. Сообщалось, что у мужчины нет постоянного места жительства и официального трудоустройства, он женат, имеет двоих малолетних детей. За карьеру в ММА он провел на ринге 14 поединков, последний — в декабре 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      Иванка Трамп угодила в скандал из-за платья известного бренда

      В туриндустрии отреагировали на сообщения о вспышке неизвестной болезни в Таиланде

      Россиянка после ссоры угнала автомобиль знакомого и устроила ДТП

      Российский командир рассказал о «психозе» ВСУ в Курской области

      Движение судов закроют у затопленной кормы танкера «Волгонефть-212»

      Раскрыты подробности о ходе боев в Курской области

      Средний размер банковских вкладов россиян заметно вырос

      Раскрыты потери ВСУ среди личного состава и техники в Курской области

      Президент Панамы напомнил США принадлежность Панамского канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше