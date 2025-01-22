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13:18, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский высказал идею о расширении США за счет России

Зеленский поддержал идею расширения США за счет России при Трампе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею расширения США за счет России при американском президенте Дональде Трампе. Его слова приводит «Европейская правда».

«Если у него идея расшириться за счет Российской Федерации, например, то почему нет?» — сказал Зеленский, говоря о риторике Трампа по Канаде, Гренландии и увеличении территории США.

Как он утверждает, другие шаги Вашингтона по геополитике тяжело комментировать, так как нет конкретики. Украинский президент отметил, что об этом получится конкретно говорить после появления официальной позиции.

9 января Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Президент не стал объяснять смысл публикации, оставив ее без комментариев.

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