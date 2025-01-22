Зеленский высказал идею о расширении США за счет России

Зеленский поддержал идею расширения США за счет России при Трампе

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею расширения США за счет России при американском президенте Дональде Трампе. Его слова приводит «Европейская правда».

«Если у него идея расшириться за счет Российской Федерации, например, то почему нет?» — сказал Зеленский, говоря о риторике Трампа по Канаде, Гренландии и увеличении территории США.

Как он утверждает, другие шаги Вашингтона по геополитике тяжело комментировать, так как нет конкретики. Украинский президент отметил, что об этом получится конкретно говорить после появления официальной позиции.

9 января Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Президент не стал объяснять смысл публикации, оставив ее без комментариев.

