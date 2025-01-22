Женщина отменила свадьбу за несколько часов до ее начала

Daily Mirror: В США женщина передумала выходить замуж утром в день свадьбы

Жительница США передумала выходить замуж и сообщила об этом жениху в день свадьбы. Об этом пишет Daily Mirror.

23-летняя Алексис Сайя из штата Индиана отменила свадьбу всего за несколько часов до начала церемонии. 16 апреля 2023 года она должна была сочетаться браком с мужчиной, которого знала с 16 лет. Их отношения продолжались около семи лет, у них родился ребенок. Несмотря на это, проснувшись около шести утра, Сайя внезапно поняла, что не может выйти за него замуж. Она тут же разбудила жениха и рассказала о своем решении. Тот не воспринял ее слова всерьез и снова уснул.

Женщина начала звонить родным и друзьям и предупреждать их, что свадьбы не будет. По ее словам, это решение было самым сложным в ее жизни, но поступить иначе она не могла. Больше всего ее страшила реакция матери, которая уже потратила на церемонию около 30 тысяч долларов. Сама Сайя в тот момент была безработной и сидела дома, занимаясь хозяйством и воспитывала четырехлетнюю дочь Авриэль.

Когда жених проснулся, она еще раз сообщила ему, что свадьба отменяется, забрала дочь и уехала в свою старую квартиру. Сайя утверждает, что очень его любила, но в их отношениях было слишком много сложностей. Они несколько раз расставались, а жених делал ей предложение больше трех раз. В конце концов Сайя поняла, что несмотря на ее чувства, этот брак не сделает счастливой ни ее, ни ее будущего мужа.

После отъезда в день свадьбы ее накрыло отчаяние, и она почти пожалела, что отказалась от замужества. Однако по прошествии полутора лет женщина ни о чем не жалеет. Хотя она по-прежнему одинока, Сайя считает отмену свадьбы лучшим решением в жизни.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш жених отменил свадьбу, потому что не получил в подарок мотоцикл и золотую цепочку. Семья невесты обещала исполнить мечту мужчины, но в итоге не смогла ничего купить и обидела его.