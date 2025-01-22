Женщина рассказала о зависти к бывшей жене своего партнера и получила совет

За помощью к эксперту по отношениям Сьюзи Годсон обратилась женщина, признавшаяся, что завидует бывшей жене своего избранника. Ее письмо и совет специалистки опубликовало издание Irish Examiner.

Женщина рассказала, что она и ее избранник пережили разводы, но сейчас очень довольны отношениями друг с другом. «У нас хороший секс. Но его бывшая жена была очень красивой женщиной, и я поймала себя на мысли, что их сексуальная жизнь могла быть лучше нашей. Как мне избавиться от неуверенности в себе?» — поинтересовалась она.

В ответ Годсон заявила, что интересоваться прошлыми отношениями партнера нормально, но терзать себя постоянными мыслями о них — мазохизм. «К тому же именно прошлый опыт сформировал человека, в которого вы влюбились. Он выбрал быть с вами — и этого достаточно. Какой бы красивой ни была бывшая жена вашего партнера, это не помешало браку закончиться разводом», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, неуверенность в себе — это назойливый голос в голове, который становится только громче, если к нему прислушиваться, поэтому единственный способ избавиться от него — заменить его более конструктивными мыслями и поведением. Также Годсон посоветовала женщине практиковать расслабляющие практики, в том числе и с избранником. Укрепление связи с любимым мужчиной вычеркнет из головы мысли о его бывшей жене, заключила Годсон.

Ранее Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. Среди прочего она посоветовала делать эротический массаж.