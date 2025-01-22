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07:52, 22 января 2025Экономика

Жителей Сибири предупредили о непогоде

Синоптик Вильфанд: В Сибири ожидаются сильный ветер и обильные осадки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На фоне резкого похолодания в регионах Сибири ожидаются сильные ветер и обильные осадки. О непогоде предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В среду и четверг, 22 и 23 января, порывы ветра в высокогорьях Алтая могут достигать 35 метров в секунду. «Из-за этого на дорогах будут снежные заносы, сильный гололед. Резкое похолодание обусловливает все остальные погодные события», — пояснил синоптик.

В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и в Республике Алтай в эти дни также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые могут перейти в метель. На дорогах появятся сильная гололедица и отложение мокрого снега, порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, а в отдельных районах — 25-30 метров в секунду, заключил Вильфанд.

Ранее метеоролог посоветовал жителям Москвы не ждать сугробов в январе. Температура до конца месяца ожидается высокой, к концу текущей недели она превысит норму на 7–8 градусов, отметил Вильфанд.

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