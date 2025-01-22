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14:51, 22 января 2025Бывший СССР

Значение взятия ВС России Западного в Харьковской области объяснили

Ганчев: ВС России после взятия Западного смогут контролировать перемещения ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные после взятия села Западное в Харьковской области смогут контролировать перемещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Освобождение Западного и дальнейшее занятие стратегических высот, располагающихся вблизи населенного пункта, позволит нашим ребятам контролировать пути перемещения противника и развить наступление с большим преимуществом», — объяснил Ганчев.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России продолжают расширение правобережного плацдарма в направлении Купянска.

22 января стало известно об установлении российскими военными контроля над селом Западное в Харьковской области. Информацию о взятии населенного пункта подтвердили в Министерстве обороны России.

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