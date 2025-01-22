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16:59, 22 января 2025Культура

Звезда «Универа» рассказала о непростом решении в отношении дочери

Актриса Хилькевич рассказала о непростом решении в отношении младшей дочери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала о принятии непростого решения в отношении младшей дочери. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Звезда сериала «Универ» заявила, что вынуждена завершить грудное вскармливание и перевести четырехмесячную дочь на питание смесью. «Сегодня я приняла решение… аж сердце щемит…закончить с ГВ. Как бы я ни хотела этого не делать, но здраво смотря на ситуацию, я понимаю, что смысла в этом мало», — написала она, отметив, что ребенок отказывается «брать грудь».

Актриса также подчеркнула, что ей «страшно грустно» от происходящего.

Ранее Анна Хилькевич решила установить в доме видеокамеры, чтобы следить за няней младшей дочери.

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