Звезда «Универа» начала следить за няней при помощи камеры

Актриса Анна Хилькевич установила видеокамеры, чтобы следить за няней

Российская актриса Анна Хилькевич решила установить в доме видеокамеры, чтобы следить за няней младшей дочери. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«И вот, к нам сегодня приходит новая няня с проживанием. И мой дом снова покрыт камерами», — написала звезда сериала «Универ».

Хилькевич предположила, что у нее «бушуют гормоны». «Я как тигрица сейчас, сложно пока мне переносить чужого человека рядом с моей дочкой. Но я понимаю, что это нужно, поэтому пока так», — добавила актриса.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о поступке няни младшей дочери, который шокировал ее. Звезда «Универа» пожаловалась на то, что женщина без разрешения уложила ребенка спать вместе с собой.