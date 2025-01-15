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14:07, 15 января 2025Культура

Звезда «Универа» начала следить за няней при помощи камеры

Актриса Анна Хилькевич установила видеокамеры, чтобы следить за няней
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса Анна Хилькевич решила установить в доме видеокамеры, чтобы следить за няней младшей дочери. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«И вот, к нам сегодня приходит новая няня с проживанием. И мой дом снова покрыт камерами», — написала звезда сериала «Универ».

Хилькевич предположила, что у нее «бушуют гормоны». «Я как тигрица сейчас, сложно пока мне переносить чужого человека рядом с моей дочкой. Но я понимаю, что это нужно, поэтому пока так», — добавила актриса.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о поступке няни младшей дочери, который шокировал ее. Звезда «Универа» пожаловалась на то, что женщина без разрешения уложила ребенка спать вместе с собой.

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