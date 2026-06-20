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14:20, 20 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали одну неочевидную причину массированных атак украинских дронов

Депутат Колесник связал массированные атаки дронов ВСУ последних дней с саммитом G7
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Marienko / AP

Массированные атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы последних дней были приурочены к разговору президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, а также к встрече украинского лидера с главами Германии и Франции на саммите G7, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Все это было приурочено к разговору Зеленского с Трампом, а также с Германией и Францией. Зеленский тем самым пытается показать свою состоятельность, что с ним можно иметь дело», — отметил Колесник.

При этом депутат добавил, что одновременно с массированными атаками украинский лидер заявляет, что готов к переговорам по урегулированию конфликта.

«Но все эти слова сводятся на нет тем, что наносятся такие удары, которые мы не можем не принимать во внимание», — заявил он.

Поскольку большинство дронов европейские, то этим он пытается втянуть Европу в прямой конфликт. То есть он хочет трех зайцев сразу убить. Но, как показывает опыт русской старой поговорки: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее стало известно, что ВСУ за последние сутки применили против России более 700 беспилотников. По данным Минобороны (МО) РФ, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 740 дронов. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили два реактивных снаряда HIMARS производства США и 13 управляемых авиационных бомб.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. В Минобороны отмечали, что за сутки над российскими регионами были уничтожили 992 дрона.

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