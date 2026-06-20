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14:06, 20 июня 2026Россия

Раскрыто число очищенных от ВСУ зданий на одном из направлений

Российская армия в Красном Лимане за сутки очистила от ВСУ 47 зданий
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды Российской армии очистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 47 зданий. Подробности боев за населенные пункты раскрыли в Министерстве обороны.

Российские военные также захватили пять опорных пунктов ВСУ. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны.

За сутки уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль «Джура», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, а также шесть наземных роботизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю освободили 627 зданий в Константиновке, а также 251 здание в Красном Лимане.

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