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12:33, 19 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности боев за Константиновку

Минобороны: Российские военные за неделю освободили 627 зданий в Константиновке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные за неделю освободили 627 зданий в Константиновке, а также 251 здание в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Подробности боев за населенные пункты раскрыли в Министерстве обороны.

Бои за населенные пункты ведут штурмовые группы «Южной» группировки войск. В Константиновке они ведут активные боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и в микрорайоне Николаевский. За неделю бойцы уничтожили более 540 украинских солдат, а также свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, в том числе — 116 автомобилей.

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