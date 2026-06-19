Минобороны: Российские военные за неделю освободили 627 зданий в Константиновке

Российские военные за неделю освободили 627 зданий в Константиновке, а также 251 здание в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Подробности боев за населенные пункты раскрыли в Министерстве обороны.

Бои за населенные пункты ведут штурмовые группы «Южной» группировки войск. В Константиновке они ведут активные боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и в микрорайоне Николаевский. За неделю бойцы уничтожили более 540 украинских солдат, а также свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, в том числе — 116 автомобилей.