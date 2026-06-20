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14:05, 20 июня 2026Спорт

Российский гонщик рассказал о потере контракта из-за гражданства

Российский гонщик Ломко рассказал о потере контракта из-за гражданства
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Laurent Cartalade / Eurasia Sport Images / Getty Images

Российский гонщик Владислав Ломко рассказал о потере контракта из-за гражданства. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что у него был негативный опыт, связанный с паспортом: именно гражданство остановило «Альпин» от включения его в юниорскую программу в начале 2022 года. Ломко считает, что политическая тема иногда становится просто легким оправданием для отказа, а в других случаях — реальной причиной.

В 2024 году произошла история с командой LMP2: экипаж и все условия уже были согласованы, но вдруг выяснилось, что отец будущего участника команды работает с немецким правительством. Команда заявила, что русскому пилоту нельзя быть в одной машине с таким гонщиком.

Международная федерация автоспорта (FIA), в отличие от большинства спортивных федераций, не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

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