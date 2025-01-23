16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов

В Подмосковье 16-летняя девушка проглотила щетку во время чистки зубов

В Подмосковье 16-летняя девушка случайно проглотила щетку во время чистки зубов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве разъяснили, что юная россиянка пришла к врачам Центра Рошаля с жалобами на тошноту и боль в верхней части груди.

Девушку «просветили» и обнаружили у нее в желудке розовую зубную щетку. Позже пациентка рассказала, что чистила зубы, отвлеклась и зубная щетка куда-то пропала.

Под общей анестезией и с помощью эндоскопического инструмента щетку достали в течение получаса. Жизни девушки ничего не угрожает, ее уже отправили под амбулаторное наблюдение.

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