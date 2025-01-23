Командир «Ахмата» Апти Алаудинов записал первое за девять дней видео после болезни. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.
В видеоролике он рассказал, что отсутствовал девять дней, потому что «приболел» и только что вышел из госпиталя. При этом генерал не назвал конкретного диагноза.
Помимо того, Алаудинов пообещал 100-процентную победу России в специальной военной операции, порассуждал о движущейся к исчезновению Америке, а также призвал не паниковать из-за позиции президента США Дональда Трампа.
До попадания в госпиталь Алаудинов рассказал об экс-министре обороны ДНР Игоре Стрелкове (Гиркине). Он охарактеризовал его как мужественного человека, который оказался в колонии из-за «своего языка».