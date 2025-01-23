Алаудинов записал первое за девять дней видео после болезни

Командир «Ахмата» Алаудинов записал первое за девять дней видео после болезни

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов записал первое за девять дней видео после болезни. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

В видеоролике он рассказал, что отсутствовал девять дней, потому что «приболел» и только что вышел из госпиталя. При этом генерал не назвал конкретного диагноза.

Помимо того, Алаудинов пообещал 100-процентную победу России в специальной военной операции, порассуждал о движущейся к исчезновению Америке, а также призвал не паниковать из-за позиции президента США Дональда Трампа.

До попадания в госпиталь Алаудинов рассказал об экс-министре обороны ДНР Игоре Стрелкове (Гиркине). Он охарактеризовал его как мужественного человека, который оказался в колонии из-за «своего языка».