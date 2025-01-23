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18:03, 23 января 2025Наука и техника

Армия США испытает гибридный пикап в Германии

Defense News: Армия США испытает гибридный пикап NGTV-H на учениях в Германии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jason Johnston / Globallookpress.com

Армия США начала испытания гибридного пикапа Next Generation Tactical Vehicle-Hybrid (NGTV-H) в ходе учений Combined Resolve, которые проводят в Германии. Об этом пишет Defense News.

Армия передала машину 3-й бригаде 10-й горнострелковой дивизии. Новую технику поставили в рамках инициативы Transformation in Contact, которая позволяет опробовать новые разработки в условиях, приближенных к боевым.

Легкую разведывательную машину разработала компания GM Defense. Автомобиль на шасси серийного Chevrolet Silverado оснащен стандартным дизельным двигателем Duramax и электрическими моторами. Разработчик отмечает, что водитель может переключиться на электрический привод одним щелчком.

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«Поскольку конфликт на Украине продолжается, солдаты осознали необходимость в более тихих автомобилях, чем современные военные машины. Технологии гибридных электромобилей, таких как NGTV-H, обеспечивают бесшумную езду, что означает, что транспортное средство может питать системы без использования холостого хода двигателя», — пишет издание.

В мае 2024 года стало известно, что мотострелковое соединение Центрального военного округа получило более 50 единиц медицинской техники, включая санитарные автомобили «Линза». Бронированная машина защищает экипаж и перевозимых раненых от пуль калибра 7,62 миллиметра и осколков.

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