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08:28, 23 января 2025Мир

Белый дом нашел способ усилить правоохранительные органы для борьбы с нелегалами

WSJ: Трамп предоставил ведомствам Минюста полномочия по высылке мигрантов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Американский лидер Дональд Трамп предоставил нескольким ведомствам Министерства юстиции США такие же полномочия что и у сотрудников иммиграционной службы, для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа (...) предоставила полномочия по высылке мигрантов нескольким ведомствам Министерства юстиции, включая Управление по борьбе с наркотиками, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и Службу маршалов», — сообщается в служебной записке исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Бенджамина Хаффмана.

Авторы материала отметили, что это решение является частью серии шагов, предпринятых администрацией Трампа, чтобы «мобилизовать огромные ресурсы федерального правительства для выполнения ключевого предвыборного обещания республиканца».

Ранее Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре», при которой не требуется решение иммиграционного суда.

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