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14:03, 23 января 2025Экономика

Доля доллара в расчетах через SWIFT рекордно выросла

SWIFT: Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 49,12 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В декабре 2024 года доля американского доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT рекордно выросла. Об этом со ссылкой на данные системы сообщает РИА Новости.

К концу года в американской валюте США совершалась почти половина всех трансакций (49,12 процента) — это вдвое выше, чем показатели евро. За месяц доля доллара увеличилась на 1,44 пункта. Евро же потерял 0,55 пункта, ослабив свои позиции до минимума с лета 2023 года. Доля китайского юаня за месяц сократилась на 0,14 пункта, опустившись до 3,75 процента.

Касательно расчетов на финансовых рынках вне системы SWIFT, показатели доллара еще выше. В декабре в американской валюте совершали 81,89 процента трансакций. Евро использовали в 6,5 процента случаев, а юань — в 5,98 процента.

Минфин США пригрозил санкциями иностранным финансовым структурам за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В ведомстве заявили, что российский аналог SWIFT был создан для минимизации эффекта от западных рестрикций, и его используют для обхода ограничений и международных платежей.

После этого Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости «убить» международную платежную систему. По его словам, от нее нужно отказаться и больше не работать, это прямая утечка информации к «нашим недругам», подчеркнул топ-менеджер.

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