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14:15, 19 января 2025Экономика

Глава ВТБ заявил о необходимости «убить» SWIFT

Глава ВТБ Костин заявил о необходимости «убить» SWIFT
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости «убить» международную платежную систему SWIFT. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — сказал он.

По его мнению, для этого достаточно «немного технологических решений».

Ранее Минфин США пригрозил санкциями иностранным финансовым структурам за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В министерстве отметили, что этот российский аналог SWIFT был создан для минимизации эффекта от западных рестрикций, а сейчас его используют для обхода ограничений и международных платежей.

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