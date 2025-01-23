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11:18, 23 января 2025Путешествия

Экипаж круизного судна напугал пассажиров «костюмами ку-клукс-клана»

DM: Пассажиры круиза сравнили колпаки членов экипажа с костюмами Ку-клукс-клана
Алина Черненко

Пассажиры круиза Pacific Explorer в Австралии сравнили белые колпаки членов экипажа с костюмами Ку-клукс-клана. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что обслуживающий персонал на судне нарядился в колпаки с заостренным верхом и прорезями для глаз и плащи во время рождественского мероприятия. Одна из пассажирок лайнера по имени Терри рассказала, что событие активно рекламировали в начале круиза, поэтому все гости ждали его с нетерпением. Однако, когда экипаж в костюмах зашел на палубу, пассажиры сразу же замолчали от испуга.

«Женщина, сидевшая передо мной с отвисшей челюстью, сказала: "Что за черт?", — а все остальные назвали это "круизом Ку-клукс-клана"», — призналась Терри.

Она ожидала, что старший экипаж судна принесет извинения или объяснит произошедшее, но ничего подобного не случилось. А организаторы круиза P&O Cruises Australia заявили, что экипаж был одет в «перевернутые снежные конусы».

«Члены экипажа были в ужасе и очень извинялись, когда узнали, какие страдания могут вызвать их наряды», — добавили в P&O Cruises Australia.

Ранее туристка отправилась в круиз на новом роскошном мегалайнере Utopia of the Seas и пожаловалась на шум, хаос и очереди. Она рассказала, что на палубе у бассейна всегда было много людей, из-за которых в джакузи приходилось сидеть плечом к плечу с незнакомцами.

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