Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:47, 23 января 2025Ценности

45-летняя фигуристка Ирина Слуцкая раскрыла секрет стройности

Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Двукратная победительница чемпионатов мира Ирина Слуцкая раскрыла секрет стройности. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

45-летняя фигуристка рассказала, что следит за своим питанием, но без фанатизма. «И в семье те же принципы, можно, но понемногу, без жестких ограничений. И лучше всего здесь работает личный пример. Об ограничениях когда-то очень здорово сказала мой тренер и мама: не надо есть тазиками», — иронично призналась чемпионка.

Ранее в январе Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры в 55 лет. Чтобы иметь подтянутое тело, необязательно изнурять себя интенсивными тренировками, считала звезда популярного телесериала «Друзья».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Путин провел важный телефонный разговор

      Фильм с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

      Ковальчук заявил о преимуществах москитного флота для России

      Женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения

      Зеленскому указали на «проблему посерьезнее»

      Ротару передумала продавать квартиру в Москве

      В Москве заметили ледяные волосы

      В европейской стране начали массово строить гигантские термосы

      В командовании ВСУ признали угрозу оперативного окружения Великой Новоселки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше