45-летняя фигуристка Ирина Слуцкая раскрыла секрет стройности

Двукратная победительница чемпионатов мира Ирина Слуцкая раскрыла секрет стройности. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

45-летняя фигуристка рассказала, что следит за своим питанием, но без фанатизма. «И в семье те же принципы, можно, но понемногу, без жестких ограничений. И лучше всего здесь работает личный пример. Об ограничениях когда-то очень здорово сказала мой тренер и мама: не надо есть тазиками», — иронично призналась чемпионка.

Ранее в январе Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры в 55 лет. Чтобы иметь подтянутое тело, необязательно изнурять себя интенсивными тренировками, считала звезда популярного телесериала «Друзья».