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18:50, 23 января 2025Мир

Германия разместит истребители в Польше

Писториус: ФРГ временно разместит в Польше истребители для патрулирования
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ariel Schalit / AP

Германия временно разместит в Польше истребители для патрулирования воздушного пространства. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, трансляция выступления велась на сайте Минобороны Германии.

«В течение года мы сами окажем поддержку патрулированию воздушного пространства. Для этого мы временно направим патрульное звено (два-три самолета — прим. «Ленты.ру») истребителей Eurofighter в Польшу на определенное количество недель, вероятно, летом этого года», — сообщил Писториус.

По словам главы оборонного ведомства, Германия также будет участвовать в предстоящем раунде патрулирования воздушного пространства в Румынии в течение восьми месяцев. С такими заявлениями Писториус выступил в ходе визита на аэропорт Жешув-Ясенка, через который осуществляются поставки военной помощи Украине. Министр добавил, что в Польше уже находятся переданные Германией системы противовоздушной обороны Patriot для защиты поставок для Киева.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал США оплатить оружие для Украины за счет европейцев.

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