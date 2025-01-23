Огромная рыба пробила судно с жутким скрежетом и едва не нанизала спящих рыбаков на нос

В Атлантическом океане огромная рыба чуть не потопила лодку с четырьмя людьми

В Атлантическом океане марлин пробил дно лодки, в которой находились четыре человека, и чуть не потопил ее. Как экипажу удалось пережить нападение огромной рыбы, рассказывает Jam Press.

В декабре 2024 года гребцы Глинн Данн, Дэн Льюис, Дэн Вулер и Пол Адамс решили совершить плавание от одного из Канарских островов до другого на лодке, предназначенной для гребли. Они должны были проплыть около 4,8 тысячи километров за 40 дней на судне The Mayflower.

Однажды команду настиг шторм. Как рассказывает Вулер, в тот день он работал задними веслами, и вдруг услышал жуткий скрежет. Он сравнил его со звуками, которые можно услышать при автомобильной аварии. По словам гребцов, сначала они подумали, что столкнулись с другой лодкой, но вокруг них никого не было. Оказалось, что судно длинным острым носом — костяным наростом на рыле, который называется копьем, — проткнул марлин.

Гребцы полагают, что марлин охотился под их лодкой за тунцом. Он хотел напасть на добычу, но случайно врезался в судно. Его копье прошло всего в сантиметре от ноги спящего Данна. По словам путешественников, им повезло, что Данн не получил серьезных увечий.

В дыру, оставленную марлином, хлынула вода, и лодка пошла ко дну. Только через несколько неудачных попыток экипажу The Mayflower удалось заткнуть отверстие. Они рассказали, что нападение марлина и разразившийся шторм очень их напугали, Адамс и Данн позже нашли у себя седые волосы.

Ранее сообщалось, что в Индонезии итальянскую серфершу Джулию Манфрини не удалось спасти после столкновения с рыбой-мечом. Рыба пронзила ее в области сердца.

