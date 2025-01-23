Необходимость страхования смартфона оценили

GizmoChina: Дорогие смартфоны больше нуждаются в страховке, чем дешевые модели

Специалисты издания GizmoChina оценили необходимость страхования смартфона от поломок после его покупки. Материал доступен на сайте медиа.

По мнению журналистов, перед тем, как решиться на оформление страховки, стоит оценить стоимость ремонта в случае возможной поломки гаджета. Самым дорогим в обслуживании может оказаться дисплей, стоимость замены которого иногда обходится в половину стоимости аппарата и даже больше. В этом случае дорогие устройства больше нуждаются в дополнительной защите, чем дешевые гаджеты.

Также стоимость страхового полиса зависит от уровня покрытия — он может защищать только от треснувшего экрана или полностью от любого повреждения и кражи. Авторы отметили, что в случае оформления страховки на премиум-девайс его владелец получает душевное спокойствие и может не бояться разбить девайс.

В материале журналисты перечислили альтернативы оформлению страхового полиса. К ним отнесли расширенную гарантию производителя, защитные аксессуары — стекло, чехол или бампер, возможность самостоятельного ремонта. «Перед оформлением страховки стоит сравнить полисы и понять условия, прежде чем брать на себя обязательства», — подытожили специалисты.

Ранее оператор МТС открыл предзаказы на новые флагманы Samsung Galaxy S25. Стоимость смартфонов линейки начинается от 99 990 рублей.