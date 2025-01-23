Ковальчук заявил о преимуществах москитного флота для России

Ковальчук: Москитный флот для РФ имел бы преимущества перед крупными кораблями

Москитный флот для России имел бы преимущества перед крупными кораблями, заявил президент (НИЦ) Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы НИЦ, небольшие корабли имеют преимущества перед крупными в силу своей высокой маневренности. «Сегодня при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли — это просто мишень. А представьте себе, если мы от этого перейдем к москитному флоту?» — сказал Ковальчук.

В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство москитного с несколькими причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок.