Мальчик полностью ослеп из-за необычных пристрастий в еде

The Sun: В Малайзии 8-летний мальчик питался наггетсами и печеньем и ослеп

В Малайзии 8-летний мальчик полностью ослеп из-за того, что питался исключительно наггетсами и печеньем. Его историю рассказала в социальных сетях врач Эрна Надиа, пишет The Sun.

По словам Надиа, ребенок внезапно ослеп во время занятий в школе в начале января 2025 года. Его срочно доставили в больницу, где по результатам анализов выявили острый дефицит витамина А. Врачи предположили, что из-за его нехватки у мальчика развивалось заболевание, при котором атрофируется зрительный нерв, — оптическая нейропатия.

Отмечается также, что причиной острого дефицита витамина А у юного малазийца стали его необычные пристрастия в еде — многие годы он питался исключительно фастфудом: наггетсами, печеньем и сосисками.

В своем сообщении Надиа призвала родителей следить за рационом детей и не забывать включать в них максимальное количество полезных продуктов. Она напомнила, что необходимый для здоровья глаз витамин А содержится в моркови, коровьем молоке, манго, абрикосах, рыбе, курице, яйцах и сладком картофеле.

Ранее нутрициолог Ирина Гейкало рассказала о влиянии дефицита витаминов на настроение. Она предупредила, что нехватка цинка, магния, витамина D и других полезных веществ грозит депрессией.