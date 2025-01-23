Названы условия распада ОПЕК+

РИА Новости: ОПЕК+ может распасться из-за резкого увеличения добычи нефти в США

Желание президента США Дональда Трампа резко увеличить добычу нефти в стране приведет к тому, что участникам сделки ОПЕК+ будет крайне сложно управлять балансом спроса и предложения сырья, а это поставит коалицию на грань распада. Об этом рассказали аналитики, опрошенные РИА Новости.

Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов заметил, что политика сдерживания добычи потеряет всякий смысл, потому что она перестанет влиять на стоимость нефти так, как задумано. А если учитывать торможение спроса в Китае, то ОПЕК+ может столкнуться с потерей рынка, а не с ростом доходов за счет более дорогой нефти.

По его мнению, сделка может распасться уже в текущем году, на что может указать рост добычи в большинстве участвующих в ней стран. Такая ситуация, полагает эксперт, приведет к дальнейшему падению цен на сырье во второй половине 2020-х годов.

Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович не уверен, что США смогут нарастить добычу так, как желает Трамп. Уже сейчас американские компании качают более 13 миллионов баррелей в сутки, что куда больше, чем у конкурентов и вообще является крайне высоким показателем.

Директор по исследованиям «Имплементы» Мария Белова согласна с тем, что заявления президента США не являются приказом, а разрешение на проведение буровых работ не означает желания такие работы проводить. Ведь переизбыток нефти на рынке ударит и по американским производителям, а заливать рынок сырьем, истощая месторождения и одновременно снижая доходность, вряд ли кто-то захочет.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что ОПЕК+ следует посмотреть, как США поведут себя с Ираном. Ужесточение санкций в его отношении может привести к выпадению с рынка около миллиона баррелей в сутки, что поднимет цены на комфортный для остальных участников сделки уровень.

Кроме того, добавил Митрахович, следует адекватнее оценить эффект инвестиций в нефтедобычу в странах вне ОПЕК+, в той же Гайане. Ведь рост добычи там может оказаться не таким масштабным, как ожидается.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что в декабре Россия и другие участники сделки ОПЕК+ превысили желаемый уровень добычи на 920 тысяч баррелей в сутки.

