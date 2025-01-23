МИД прокомментировал готовящийся диалог Трампа и Путина по Украине

Захарова: Россия готова к диалогу США по Украине

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал готовность к диалогу с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Процитирую еще раз высказывания Путина. Он заявлял, что контакты были прерваны не по нашей вине и Россия готова к диалогу, который будет основан на равноправии», — сказала дипломат.

Ранее источники газеты The Washington Post сообщили, что некоторые члены Республиканской партии США начали опасаться «капитуляции» Трампа на Украине.