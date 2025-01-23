На границу с Мексикой отправят вертолеты и силы разведки

Пентагон отправит на границу с Мексикой вертолеты и силы разведки для защиты

Пентагон перебросит на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки помимо отправки 1,5 тысячи военных. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес, передает РИА Новости.

«Это представляет собой увеличение численности действующих наземных военных на 60 процентов с тех пор, как президент Трамп был приведен к присяге», — отметил Сейлсес.

Представитель ведомства добавил, что Пентагон предоставит самолеты для депортации пяти тысяч нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса, а также примет участие в возведении барьеров на границе с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал ведомствам предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов, которые попадают в страну через южную границу. Он также поручил провести серию миграционных рейдов по церквям и школам. Как сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, преступники больше не смогут прятаться в этих местах с целью избежать ареста.