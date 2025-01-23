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12:59, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине насильно эвакуировали детей из Харьковской области

Марочко: Украина насильно эвакуирует детей из Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Украина насильно эвакуирует детей не только из Красноармейска (украинское название — Покровск), но и из Харьковской области при участии главы местной военно-гражданской администрации (ВГА) Олега Синегубова. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Детей вывозят не только из Красноармейска, их массово вывозят с территории Харьковской области — об этом рапортует так называемый глава ВГА, что он якобы в благих целях эвакуировал, но, опять же, потом история умалчивает, куда деваются эти дети», — заявил экс-военный.

Он добавил, что вывоз детей осуществляется в рамках операции «Белый ангел».

Ранее о начале этой операции в Красноармейске сообщали источники в российских силовых структурах. Отмечается, что операция похожа на похищение детей. Украинская полиция заходит в жилые дома и насильно увозит несовершеннолетних без родителей.

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