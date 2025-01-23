Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:53, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли стратегию выживания Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский хочет добиться от Европы предоставления иммунитета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале раскрыл стратегию президента Украины Владимира Зеленского в отношении Европы.

По мнению парламентария, политик хочет добиться от европейских стран иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение американской помощи, если таковое выявится в каденцию Дональда Трампа.

«В принципе, стратегия выживания Зеленского ясна: цепляется за Европу, в надежде, что финансовая помощь оттуда заменит американскую», — считает Дубинский.

Он выразил мнение, что Европейский союз не сможет продолжать помощь без США, ни экономически, ни политически, однако страны ЕС могут предоставить украинскому лидеру иммунитет в обмен на инвестиции.

Депутат обвинил политика в краже миллиардов долларов, которые Зеленский может вложить в экономику страны, которая его примет. Дубинский добавил, что президент пытается создать имидж бескомпромиссности, чтобы «выторговать иммунитет».

Ранее парламентарий заявил, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет в течение 100 дней, если украинский лидер не пойдет на переговоры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких иллюзий». Военкоры резко ответили на угрозы Трампа в адрес России

      Вучич оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

      Российским студенткам повысят декретные в десять раз

      На Украине раскрыли стратегию выживания Зеленского

      В подполье заявили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области

      Мужчина шлепнул женщину по ягодицам и попал за решетку

      Финляндия присоединилась к американской лунной программе

      В Госдуме назвали слова Трампа про Овечкина сигналом

      Трамп приказал предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов

      Глава Северной Осетии высказался про видео со спором сына с сотрудниками ДПС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше