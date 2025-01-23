Депутат Дубинский: Зеленский хочет добиться от Европы предоставления иммунитета

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале раскрыл стратегию президента Украины Владимира Зеленского в отношении Европы.

По мнению парламентария, политик хочет добиться от европейских стран иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение американской помощи, если таковое выявится в каденцию Дональда Трампа.

«В принципе, стратегия выживания Зеленского ясна: цепляется за Европу, в надежде, что финансовая помощь оттуда заменит американскую», — считает Дубинский.

Он выразил мнение, что Европейский союз не сможет продолжать помощь без США, ни экономически, ни политически, однако страны ЕС могут предоставить украинскому лидеру иммунитет в обмен на инвестиции.

Депутат обвинил политика в краже миллиардов долларов, которые Зеленский может вложить в экономику страны, которая его примет. Дубинский добавил, что президент пытается создать имидж бескомпромиссности, чтобы «выторговать иммунитет».

Ранее парламентарий заявил, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет в течение 100 дней, если украинский лидер не пойдет на переговоры.

