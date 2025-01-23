На Западе обвинили Зеленского в создании худшего режима со времен Второй мировой

Профессор Малинен: Зеленский создал самый зловещий режим с 1945 года

Президент Украины Владимир Зеленский создал худший режим со времен Второй мировой войны. С таким обвинением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским», — отметил Малинен.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что население Украины все меньше доверяет Зеленскому из-за «безудержной коррупции» в стране.

17 января вице-премьер парламента Словакии Андрей Данко обвинил Киев в растрате западной помощи из-за коррупции.