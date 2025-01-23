Sprectator: Запад и Россия должны создать новую архитектуру безопасности

Запад и Россия должны создать новую архитектуру безопасности, благодаря чему и будет достигнут устойчивый мир на Украине. Об этом пишет британский журнал The Sprectator.

«Единственной по-настоящему сильной гарантией мира на Украине и между Россией и Западом станет новая архитектура безопасности, которая со временем уменьшит страх и недоверие между ними», — пишет издание.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что западные союзники должны обеспечить Украине сильную позицию на переговорах с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.