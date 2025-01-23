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11:11, 23 января 2025Экономика

Названы условия подорожания биткоина до $700 тысяч

Глава Blackrock Финк: Биткоин может подорожать до $700 тысяч из-за инвестфондов
Вячеслав Агапов

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Биткоин может подорожать благодаря вложениям глобальных инвестиционных фондов. Такие условия роста цен на самую популярную криптовалюту назвал глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, его слова приводит «Интерфакс».

В последние годы потенциал биткоина как инвестиционного инструмента значительно вырос, отметил эксперт. Токен будет дорожать, если суверенные фонды вложат в него от двух до пяти процентов своего портфеля. В таком случае его цена может вырасти до 500 или даже 700 тысяч долларов.

«Если вас беспокоит обесценивание вашей валюты или вы опасаетесь за экономическую или политическую стабильность в вашей стране, у вас есть международный инструмент под названием биткойн, который может помочь преодолеть эти локальные опасения», — пояснил он в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В день инаугурации президента США Дональда Трампа стоимость биткоина впервые в истории превысила 109 тысяч долларов. Аналитики The Wall Street Journal (WSJ) полагают, что это произошло на фоне ожиданий инвесторов по всему миру от действий бизнесмена на посту главы государства. Ранее он заявлял о намерениях сделать криптовалюты политическим приоритетом.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что у биткоина есть потенциал дальнейшего роста, продиктованный рядом факторов: желанием инвесторов продать биткоины дороже, чем они их купили, и влиянием позитивных новостей относительно грядущих послаблений для отрасли.

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