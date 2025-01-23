Обвалилась выдача одного вида кредитов

НБКИ: В России упали объем и выдача кредитов на приобретение автомобиля

В IV квартале минувшего года в России объем выданных автокредитов достиг 387,3 миллиарда рублей, обвалившись таким образом на 44,9 процента относительно III квартала. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то сокращение объема составило 16,1 процента. Кроме того, в последнем квартале 2024 года снизилось и количество займов, выданных на приобретение автомобиля. Если в III квартале речь шла о 482,5 тысячи ссудах, то в IV-м — уже о 295,4 тысячи. Таким образом, сокращение оценивается в 38,8 процента.

Больше всего автокредитов в IV квартале выдали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, а также в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в 2024 году число кредитов, выданных на приобретение новых легковых автомобилей, увеличилось на 73 процента. А вот количество аналогичных займов, но на покупку машин с пробегом выросло всего на процент. Пик выдачи автокредитов пришелся на сентябрь.