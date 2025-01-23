Олимпийский чемпион призвал WADA снять дисквалификацию с Валиевой

Олимпийский чемпион Васильев призвал WADA снять дисквалификацию с Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Васильев призвал WADA оставить Валиеву в покое и снять с нее дисквалификацию. «Триметазидин вообще не влияет ни на что, и доза была минимальная. Аргументы о том, что это было лекарство ее дедушки, WADA и Спортивный арбитражный суд (CAS) почему-то не приняли во внимание», — отметил он, назвав повод для отстранения фигуристки смешным.

По его словам, из-за ситуации пострадала не только невиновная Валиева, но и российская сборная, лишившаяся золотых медалей Олимпийских игр-2022. «WADA должно быть не избирательным карательным органом, а справедливым органом, который прежде всего нацелен на борьбу с реальными допингистами, а не на борьбу с неугодными государствами и национальностями», — подчеркнул Васильев.

На Играх-2022 Валиева помогла сборной России завоевать золотую медаль в командном турнире. После этого она попала в допинговый скандал: в пробе спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного триметазидина. При этом фигуристку допустили до личного турнира, где она не смогла попасть на подиум, допустив падения в произвольной программе.

В результате расследования CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с момента взятия пробы и аннулировал ее результаты. Также она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпиады (вместе со всей сборной России, которая после пересчета баллов должна получить бронзу).