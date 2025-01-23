Омбудсмен рассказала подробности о попавших в смертельное ДТП со школьным автобусом детях

Двое детей, попавших в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Еще пятеро детей находятся в состоянии средней степени тяжести, добавила омбудсмен. Всех семерых доставили в больницу Волгограда.
«Им оказывается медицинская помощь. Запланировано проведение телемедицинской консультации со специалистами РДКБ имени Пирогова», — написала Львова-Белова.
О ДТП на участке трассы Волгоград — Котельниково — Сальск в Октябрьском районе региона стало известно днем 23 января. Автобус Шелестовской средней школы развозил детей по домам, в один момент он столкнулся с автомобилем Hyundai. Причины ДТП на данный момент устанавливаются.
Одного ребенка спасти не удалось.
Затем появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что в результате аварии школьный автобус опрокинулся на бок.