Омбудсмен рассказала подробности о попавших в смертельное ДТП со школьным автобусом детях

Львова-Белова: Двое переживших ДТП со школьным автобусом в тяжелом состоянии

Двое детей, попавших в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Еще пятеро детей находятся в состоянии средней степени тяжести, добавила омбудсмен. Всех семерых доставили в больницу Волгограда.

«Им оказывается медицинская помощь. Запланировано проведение телемедицинской консультации со специалистами РДКБ имени Пирогова», — написала Львова-Белова.

О ДТП на участке трассы Волгоград — Котельниково — Сальск в Октябрьском районе региона стало известно днем 23 января. Автобус Шелестовской средней школы развозил детей по домам, в один момент он столкнулся с автомобилем Hyundai. Причины ДТП на данный момент устанавливаются.

Одного ребенка спасти не удалось.

Затем появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что в результате аварии школьный автобус опрокинулся на бок.