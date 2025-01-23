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16:02, 23 января 2025Россия

Опрокинувшийся при смертельном ДТП школьный автобус на российской трассе сняли на видео

МВД опубликовало видео с места ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с места смертельного столкновения школьного автобуса ПАЗ и Hyundai на трассе в Волгоградской области. Ролик опубликовало региональное МВД в Telegrаm.

На кадрах видно опрокинувшийся на бок школьный автобус, у которого частично выбито лобовое стекло. По дороге разбросаны обломки, вероятно, отлетевшие при столкновении транспортных средств. Также запечатлены работающие на месте сотрудники экстренных служб.

Об аварии на участке трассы Волгоград — Котельниково — Сальск в Октябрьском районе стало известно днем 23 января. Как рассказали в администрации региона, автобус развозил по домам учеников Шелестовской средней школы. Всего в транспортном средстве находились 20 детей, четверо из которых пострадали. Еще одного спасти не удалось — сердце десятилетнего мальчика остановилось по пути в больницу.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуево шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет пассажирского автобуса. Предварительно, авария произошла, так как водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.

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