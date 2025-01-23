Опубликовано пророчество Жириновского об «Орешнике»

Экс-депутат ГД Власов опубликовал пророчество Жириновского об «Орешнике»

Опубликовано пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского о новейшей российской баллистической ракете «Орешник». Фрагмент выступления политика, датированный 2014-м годом, опубликовал экс-депутат Госдумы Василий Власов в Telegram.

На видео Жириновский призывает объявить о появлении у России нового оружия. При этом слова «Орешник» политик не произносит. Также он заявляет о необходимости испытывать новые виды вооружения.

«Жириновский об "Орешнике"», — так подписал Власов видеоролик.

Ранее было раскрыто предсказание Жириновского на 2025 год. В нем основатель ЛДПР говорит об объединении Русского мира в границах СССР «как минимум».