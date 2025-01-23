Опубликовано видео редкого выброса черной плазмы на Солнце

ИКИ РАН опубликовал видео выброса черной плазмы на Солнце

Видео: ИКИ РАН

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) опубликовала у себя на сайте кадры редкого выброса черной плазмы на Солнце.

«Очень редкое, красивое, и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного черного цвета», — говорится в сообщении.

Специалисты ИКИ пояснили, что черный цвет получается из-за нейтрального водорода, который почти полностью поглощает коротковолновое излучение.

Явление, которое наблюдали астрономы, было выброшенным и разбросанным по короне холодным протуберанцем с большим количеством указанного вещества. За три часа оно полностью разрушилось, и в течение этого времени можно было видеть вспышку черного цвета.

Как уточнил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев, точки зрения космической погоды, оно не оказало влияния на прогнозы или оценки текущего состояния. В данном случае корональные выбросы почти не унесли материю в космос — большая часть вернулась обратно на Солнце.