Отбор газа в Европе достиг четырехлетнего максимума

GIE: Суточный отбор газа в Европе превысил 1 млрд кубометров впервые с 2021 года

Во вторник, 21 января, отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) превысил отметку в 1 миллиард кубометров впервые с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Темпы отбора газа в регионе оказались третьими максимальными для января. На этом фоне суммарные запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 59 процентов от их совокупной вместимости. С начала нынешнего отопительного сезона (с 29 октября 2024-го) страны Евросоюза (ЕС) израсходовали в общей сложности более 43 миллиардов кубометров топлива.

Несмотря на это, текущая ситуация с газом в Европе по-прежнему далека от кризисной. Текущие объемы топливных резервов в регионе остаются четвертыми максимальными за всю историю для января. В настоящее время запасы газа в ЕС оцениваются в 64,9 миллиарда кубометров. Сейчас европейские ПХГ заполнены на 58,5 процента, что превосходит показатели за аналогичные периоды проблемных лет (ниже 54 процентов в 2018-м и 43 процента в 2022 году).

Ранее сообщалось, что к середине января 2025 года запасы топлива в ПХГ трех европейских стран опустились ниже отметки в 50 процентов. Во Франции показатель к этому времени снизился до 49,24 процента, в Хорватии — до 47,74 процента. Наименьшее значение было зафиксировано в Нидерландах. Там показатель сократился до 47,58 процента. Лидерами же по уровню заполненности ПХГ оказались Португалия, Швеция и Испания.