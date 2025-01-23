Пенсионерка сделала пластику из-за желания стать похожей на SHAMAN

Пенсионерка сделала подтяжку лица из-за желания стать похожей на певца SHAMAN

Россиянка (имя и фамилия неизвестны) сделала пластику из-за желания стать похожей на певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Соответствующая публикация появилась на странице пластического хирурга Елены Мироновой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Врач поделилась видео, в котором показала внешность 60-летней пенсионерки до и после операционного вмешательства. «Я сделала подтяжку лица, и теперь я стала похожа на своего любимого певца SHAMAN. Я вообще-то патриот Российской Федерации. Моя любимая песня — "Я русский"» — заявила она.

Некоторые пользователи сети смутились преображением женщины, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Какой же сюр, у меня сейчас голова взорвется», «Кажется, что вы что-то перетянули не туда», «В поликлинике место могу занять», «Наркоз, видать, был отличный», «В принципе, можно собирать концерты», — высказывались они.

В то же время были и те комментаторы, которые оценили новую внешность россиянки. «Какая же она харизматичная», «Работа врачей просто невероятная», «Результат отличный», «Омолодилась, так омолодилась», «Хочу так же в 50 выглядеть», — писали они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что фанат SHAMAN из Казахстана сделал себе татуировку с его лицом.