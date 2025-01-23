Пойманные ФСБ в российском городе поставщики мефедрона получили по 15 лет колонии

ФСБ: Изготовители мефедрона из Самары получили 15 лет и 1 месяц колонии

Суд приговорил к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы двоих поставщиков мефедрона, пойманных сотрудниками ФСБ в Самаре в момент производства психотропных веществ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

27-летние граждане России входили в преступную наркогруппировку, которая занималась производством и распространением запрещенных веществ по всем регионам страны.

В феврале 2024 года сотрудники управления ФСБ по Самарской области при силовой поддержке ОМОН «Утес» управления Росгвардии накрыли лабораторию, где изготавливался мефедрон. Там бы изъят килограмм наркотика, оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

16 января сообщалось, что в Самарской области бойцы ОМОН «Утес» Росгвардии вместе с оперативниками ФСБ ликвидировали еще одну нарколабораторию. Там было обнаружено 20 килограммов готового вещества. Задержан местный житель.