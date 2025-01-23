Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 23 января 2025Силовые структуры

Пойманные ФСБ в российском городе поставщики мефедрона получили по 15 лет колонии

ФСБ: Изготовители мефедрона из Самары получили 15 лет и 1 месяц колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Суд приговорил к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы двоих поставщиков мефедрона, пойманных сотрудниками ФСБ в Самаре в момент производства психотропных веществ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

27-летние граждане России входили в преступную наркогруппировку, которая занималась производством и распространением запрещенных веществ по всем регионам страны.

В феврале 2024 года сотрудники управления ФСБ по Самарской области при силовой поддержке ОМОН «Утес» управления Росгвардии накрыли лабораторию, где изготавливался мефедрон. Там бы изъят килограмм наркотика, оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

16 января сообщалось, что в Самарской области бойцы ОМОН «Утес» Росгвардии вместе с оперативниками ФСБ ликвидировали еще одну нарколабораторию. Там было обнаружено 20 килограммов готового вещества. Задержан местный житель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Актера из «Тайн следствия» госпитализировали с приступом судорог

      Бывший боевик террористического батальона рассказал на видео о службе с наркоманами

      Опоздавший пассажир зацепился за скоростной поезд, проехал 30 километров и выжил

      Российский подросток открыл огонь из ружья по приемной маме и был приговорен к трем годам

      Рост цен на «борщевой набор» обогнал инфляцию в три раза

      Российские военные почти полностью заняли Торецк в ДНР

      В российском городе накрыли сеть аптек с контрафактными препаратами на 10 миллионов рублей

      Стало известно о закрытии компании блогера Чекалина из-за долгов перед налоговой

      В популярном у туристов российском регионе объявили экстренное предупреждение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше