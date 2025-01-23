Премьер Израиля заступился за Илона Маска

Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после жеста на инаугурации Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за американского миллиардера Илона Маска, которого в соцсетях и СМИ обвинили в том, что он вскинул руку в нацистском приветствии на инаугурации президента США Дональда Трампа. Он высказался об этом в соцсети X.

По словам политика, предпринимателя оклеветали. Он назвал Маска «большим другом Израиля», а также заявил, что бизнесмен неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от террористов и режимов, которые стремятся уничтожить еврейское государство.

О необычном поведении предпринимателя после инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Активный сторонник нового главы Белого дома Илон Маск прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы главы государства отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего сделал жест, напоминающий нацистское приветствие.