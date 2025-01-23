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06:03, 23 января 2025Силовые структуры

Прокуратура проверит информацию о списании у участника СВО всех денег в счет долга

Прокуратура проверит информацию о списании у участника СВО денег в счет долга
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Свердловской области прокуратура проверит информацию о том, что банк списал у участника специальной военной операции (СВО) все заработанные деньги в счет долга, сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации уточнили, что прокуратура даст оценку законности действий банка.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что банк списал деньги у участника СВО, который находится на фронте. «Для возврата средств бойцу предлагают явиться в банк лично. Видимо покинув боевые позиции на фронте», — сказал парламентарий.

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